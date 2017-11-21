Самарские таможенники снимают языковой барьер

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Пять лет назад в Самарской таможне было принято решение о подготовке таможенных инспекторов со знанием английского языка. Сразу началась работа в данном направлении, и ежегодно несколько должностных лиц таможенного поста Аэропорт Самара стали повышать свои знания в деловом английском языке.2017 год не стал исключением, а скорее наоборот повысил активность самарских таможенников в изучении международного языка общения, так как через несколько месяцев иностранные гости Чемпионата Мира по футболу начнут прибывать в Самару.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» чуть более двух месяцев проводило для таможенников обучение по программе семинара «Деловой английский язык», который завершился в середине ноября сдачей экзаменов.Проявляя профессиональную эрудицию и творческий запал, на английском языке таможенники продемонстрировали яркие презентации по таможенным правилам в различных странах мира. Экзаменаторы строго оценивали уровень перевода и разговорной речи. Все слушатели курса отлично справились с нелегкими заданиями. Также интересным был завершающий этап экзамена - деловая игра, в которой были разыграны различные ситуации в международном аэропорту между пассажирами и таможенными инспекторами. Все диалоги по данной теме прозвучали живо и вполне реалистично. Помимо официальных вопросов самарскими таможенниками были озвучены фразы, которые помогут расположить прибывших туристов к дружественному общению и создать хорошее настроение.В этом году экзамены по английскому языку в очередной раз успешно сданы самарскими таможенниками. По окончании курса всем слушателям был выдан именной сертификат. Оттачивая теорию и увеличивая практику международного языка общения, таможенники снимают языковой барьер. Полученные знания сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара уже активно применяют на международных рейсах, и каждый раз иностранные гости рады гостеприимной встрече на таможне.