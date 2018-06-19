Самарские таможенники провели заседание Консультативной рабочей группы для бизнесменов региона

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Мероприятие состоялось на базе Торгово-промышленной палаты Самарской области, и было инициировано, как со стороны таможни, так и со стороны бизнеса. Во время открытия мероприятия начальник Самарской таможни Владимир Ильич Данченков отметил, что проведение данных встреч способствует успешному развитию внешнеторговой деятельности региона. Многолетние сотрудничество Самарской таможни с Торгово-промышленной палатой Самарской области дает возможность расширять рамки консультирования и информирования представителей бизнеса по различным актуальным вопросам таможенного законодательства.Правовой ликбез самарские таможенники начали с представления основных преимуществ работы с ресурсом лицевых счетов плательщиковтаможенных пошлин, открытых на уровне ФТС России. Была доведена информация, что с 29 июня все денежные операции в ресурсе будутосуществляться в соответствии с ИНН организации вне зависимости от кода причины поставки на учет. На 2018 год доля таможенных и иных платежей, уплачиваемых с применением лицевых счетов юридических лиц, открытых в ресурсе ЕЛС составляет 50%.На заседании таможня и бизнес обсудили вопрос о включении участников внешнеэкономической деятельности в категорию низкой степени риска – так называемый «зеленый сектор». Были разъяснены основные критерии, которым должны соответствовать участники, и преимущества вступления бизнеса в «зеленый сектор» - снижение непроизводственных издержек и создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности.Также рассматривался вопрос об изменениях, которые коснулись деятельности участников ВЭД, осуществляющих торговлю товарами состранами Евразийского экономического союза. С 29 января 2017 года для участников внешнеэкономической деятельности установлена административная ответственность за непредставление, несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров.Второй год должностные лица таможенных органов привлекают к административной ответственности участников взаимной торговли по статье 19.7.13 КоАП Российской Федерации. В 2017 году в Самарской таможне по данному направлению выявлена 251 организация нарушившая срок предоставления отчетности, составлено 562 протокола. За январь-май 2018 года Самарской таможне выявлено 155 организаций, составлено 566 протоколов об административном правонарушении, из них 512 за нарушение сроков подачи, 42 протокола за не предоставление и 12 за недостоверно заявленные сведения. На сегодняшний день взыскано более 1 миллиона 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Самарской таможни.