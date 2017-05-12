Самарские студенты вышли в финал международной олимпиады «IТ -Планета 2016/17»
12 мая 2017 14:22
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В общей сложности в отборочных этапах соревнований свои силы проверили более 17000 студентов и молодых дипломированных специалистов из 12 стран мира.
Самарскую область в ИТ-олимпиаде представляли 475 участников, 9 из которых успешно справились со всеми испытаниями и приглашены на международный финал: Андреева Т.В. , Иралиева М.Б., Риман О.Д. (Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева), Витевский В.Д., Сухова С.В. (Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики), Епифанов С.В. (Самарский государственный социально-педагогический университет), Захаров А.С., Морозов А.А. (Тольяттинский государственный университет),Шаталов Р.Б. (Архитектурно-строительный институт).
Помимо финалистов, по результатам отборочных этапов были определены победители по странам и федеральным округам России, которые будут награждены дипломами. Международный финал пройдет в период с 2 по 5 июня в городе Сочи. Финалистами стали 360 молодых ИТ-специалистов в возрасте до 26 лет из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении, показавших лучшие результаты в отборочных этапах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Юзабилити», сообщает пресс-служба облправительства.
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