Самарские студенты встретятся с актером Романом Маякиным и ведущей Еленой Швец

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Роман — известный российский актер, знакомый зрителю по многим телесериалам и фильмам, таким как «Сладкая жизнь», «Психологини», «Сватьи». Елена - телерадиоведущая, коуч по ораторскому мастерству, автор мастер-классов по технике речи и ведущая мероприятий.На встрече студенты попробуют написать СМС самим себе в прошлое, а также научатся бороться со своими творческими страхами, благодаря опыту и советам Романа и Елены. Традиционно эксперты ответят на все волнующие вопросы участников. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Необходимо иметь при себе паспорт или студенческий билет.«Диалог на равных» — федеральный проект, который реализуется в Самарской области департаментом по делам молодежи министерства образования и науки совместно с Росмолодежью. В регионе он проводится более двух лет. За это время в нем приняли участие Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области, Дмитрий Колчин, капитан команды КВН «СОК», Игорь Шадрин, руководитель театра «Пластилиновый дождь» и другие.Место: Самарский университет (Московское шоссе, 34), аудитория 309, передает пресс-служба облправительства.