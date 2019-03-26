Самарские студенты узнают, что такое театр будущего

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Спикерами станут два творческих эксперта, которые раскроют тему «Театр-разный. Честный. Живой».— координатор федерального социального проекта «Инклюзивное движение России», тифлокомментатор, журналист и актер театра-студии «Грань», преподаватель Самарского государственного института культуры кафедры театральной режиссуры —Участники встречи погрузятся в театр прошлого и будущего, разберутся в нюансах инклюзивных и независимых театров, зададут всеволнующие вопросы экспертам и узнают секреты актерского и режиссерского мастерства.Регистрация на мероприятие в АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/25595.«Диалог на равных» — федеральный проект, который реализуется в Самарской области департаментом по делам молодежи министерства образования и науки совместно с Росмолодежью. В регионе он проводится более двух лет.За это время в нем приняли участие, Губернатор Самарской области,, капитан команды КВН «СОК»,, руководитель театра «Пластилиновый дождь» и другие, передает пресс-служба облправительства.Место: StrelkaHall, Вилоновская, 30Время: 18:00 — Екатерина Аверьяновна и 20:00 — Василий Яров