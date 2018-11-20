Самарские школьники стали участниками акции по безопасности на станции Задельная

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Во время мероприятия сотрудники Куйбышевской магистрали напомнили школьникам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, рассказали о подстерегающих опасностях и провели экскурсию по территории станции Задельная. Совместно с железнодорожниками ребята активно приняли участие в установке 10 предупредительных табличек на здании станции иостановочном павильоне, которые содержат информацию о правилах поведения вблизи железнодорожных путей: «Не оставляйте детей без присмотра!», «Не прыгайте с платформы!», «Не стойте на краю платформы!».Железнодорожники стараются применять такие нестандартные методы по профилактике детского травматизма, чтобы привлечь внимание школьников к соблюдению правил безопасного нахождения на железной дороге, быть дисциплинированными, осторожными и осмотрительными!По словам специалистов, встречи со школьниками, студентами, родителями, беседы с подростками в школах и лагерях отдыха, выступления в средствах массовой информации дают свои положительные результаты.Профилактика непроизводственного травматизма на Куйбышевской железной дороге является одной из приоритетных задач. Дети, в силу своих возрастных особенностей, не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. В текущем году на дороге травмировано 5 несовершеннолетних, из которых четверо погибли, в прошлом - 9 детей получили травмы, семеро из них погибли, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД