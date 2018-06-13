Самарские школьники примут участие в юнармейском оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец-2»

В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Все они прошли предварительную подготовку на базе Самарского казачьего кадетского корпуса.Среди участников лагеря - не только дети, активно занимающиеся в военно-патриотических организациях, воспитанники кадетских корпусов, но и ребята из многодетных семей и дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Участников лагеря ждут насыщенная спортивная программа, активная военная подготовка, интересные культурно-познавательные мероприятия.В этом году участниками лагеря «Гвардеец – 2», который проходит в Пензе стали ребята из восьми регионов: Республик Башкортостан, Мордовии и Татарстан, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей, сообщает пресс-служба ПФО.