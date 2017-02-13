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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские школьники посетили музей гражданской обороны «Бункер И.В. Сталина»

13 февраля 2017 21:54
138
Оборонительное сооружение созданное в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР И. В. Сталина. Расположено оно на глубине 37 метров, а построено еще в 1942 году.
13 февраля управление гражданской защиты организовало для учащихся школы № 12 Самары экскурсию в музей гражданской обороны «Бункер И.В. Сталина».

Музей «Бункер Сталина» - оборонительное сооружение в Самаре, созданное в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР И. В. Сталина. Расположено оно на глубине 37 метров, а построено в 1942 году. В послевоенное время здесь находился запасной штаб гражданской обороны. Сегодня поколение юных самарцев посетило это место, пронизанное духом истории Великой Отечественной войны и Гражданской обороны.

Молодые люди остались довольны проведенной экскурсией, на которой смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся истоков становления гражданской обороны родного края, ведь эти знания являются неотъемлемой частью формирования общего понятия безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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13 февраля 2017  21:54
Оборонительное сооружение созданное в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР И. В. Сталина. Расположено оно на глубине 37 метров, а построено еще в 1942 году.
Самарские школьники посетили музей гражданской обороны «Бункер И.В. Сталина»
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