Самарские школьники посетили музей гражданской обороны «Бункер И.В. Сталина»

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Музей «Бункер Сталина» - оборонительное сооружение в Самаре, созданное в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР И. В. Сталина. Расположено оно на глубине 37 метров, а построено в 1942 году. В послевоенное время здесь находился запасной штаб гражданской обороны. Сегодня поколение юных самарцев посетило это место, пронизанное духом истории Великой Отечественной войны и Гражданской обороны.Молодые люди остались довольны проведенной экскурсией, на которой смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся истоков становления гражданской обороны родного края, ведь эти знания являются неотъемлемой частью формирования общего понятия безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения, сообщает пресс-служба облМЧС.