Самарские школьники побывали в гостях у спецподразделения «Гром»
22 ноября 2017 12:45
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Сотрудники спецподразделения «Гром» пригласили к себе учащихся школы «Яктылык». Педагоги и подростки стали свидетелями захватывающего зрелища, как силовики проводят задержание условных преступников и поиск наркотических веществ.
Ребятам продемонстрировали операцию по захвату условных злоумышленников, забаррикадировавшихся в здании. Взрыв, проникновение в дом, обезвреживание подозреваемого – на всю операцию затрачено несколько секунд.
После зрелищной части мероприятия – ее приятная составляющая: общение со служебной собакой, которая продемонстрировала свои поисковые навыки по обнаружению запрещенных веществ. Бельгийская овчарка по кличке Барракуда уже 8 лет служит верой и правдой в самарской полиции. На ее счету десятки килограмм найденных наркотиков и разоблаченных наркосбытчиков. Барра, так любя зовет ее старший инспектор-кинолог Елена Зверева, понимает свою хозяйку без слов. Но самое большое впечатление на ребят произвели теплые искренние чувства собаки и человека.
В спортивном зале бойцы спецподразделения показали ребятам ежедневные тренировки и провели мастер-класс по приемам самозащиты. Некоторым из ребят удалось выйти на ринг и потренироваться с сотрудниками спецподразделений.
Полицейские отметили - экскурсия в самое боевое подразделение полиции - не развлечение, а в первую очередь профилактика наркомании. Они рассказали старшеклассникам, что только в этом году из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств различных видов. Практически на каждое мероприятие выезжают сотрудники "Грома", потому что поведение преступника может быть непредсказуемо агрессивным. Правоохранители предупредили ребят об административной и уголовной ответственности за преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков. Отметив, что уголовный кодекс суров к наркосбытчикам и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.
В завершении профилактической акции ребят пригласили на выставку оружия. Школьники смогли не только увидеть, чем дают отпор полицейские преступникам, но подержать в руках предварительно разряженное оружие. Восторгу ребят не было предела - многие из них впервые видели боевое оружие. Некоторые из школьников с удовольствием примерили бронежилет и каску. Впечатленные встречей, старшеклассники интересовались - легко ли быть полицейским и как попасть на службу в спецподразделение "Гром", сообщает облМВД.
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