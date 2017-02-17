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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские школьники отправились в Пензу в «Вагоне знаний»

17 февраля 2017 19:40
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Данная поездка открывает в этом году серию железнодорожных туров в формате уроков интегрированных в экскурсионную программу. Проведение подобных мероприятий способствует обмену опытом, общению детей из разных регионов, развивает внутренний туризм и воспитывает патриотизм.
Сегодня в рамках межрегионального проекта «Вагон знаний» группа самарских школьников отправилась в Пензу. В фирменном поезде в пути следования для детей предусмотрены занимательные образовательные конкурсы и викторины на знание родного края, а в Пензе – разнообразные познавательные экскурсии.

Данная поездка открывает в этом году серию железнодорожных туров в формате уроков интегрированных в экскурсионную программу. Проведение подобных мероприятий способствует обмену опытом, общению детей из разных регионов, развивает внутренний туризм и воспитывает патриотизм.

Последующие туры будут подобраны в соответствии со школьной программой. В настоящее время с февраля по апрель 2017 года утверждено 10 дат для путешествий юных пассажиров в дневных экспрессах  Самара – Пенза и Уфа – Самара – Саратов.

Прогнозируемое количество участников проекта «Вагон знаний» составляет свыше 2,5 тысяч человек. Кроме того, рассматривается возможность организации железнодорожного тура в рамках проведения выпускных вечеров для школьников в сочетании с речными круизами
по Волге из Самары, сообщает пресс-служба КбшЖД. 
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Комментарии



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17 февраля 2017  19:40
Данная поездка открывает в этом году серию железнодорожных туров в формате уроков интегрированных в экскурсионную программу. Проведение подобных мероприятий способствует обмену опытом, общению детей из разных регионов, развивает внутренний туризм и воспитывает патриотизм.
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