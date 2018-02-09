Самарские школьники организовали флешмоб в поддержку проекта благоустройства сквера «Речников»

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«Это наш сквер. Он важен и нужен всем жителям Сухой Самарки. Надо благоустраивать свои родные места, чтобы они стали лучше и комфортнее, чтобы мы ими гордились», - сказала участница флешмоба, ученица 10 Б класса МБОУ «Школа № 55» г.о. Самара, Элина Назарова.История обновления сквера «Речников» на ул. Флотской началась еще в 2010 году, когда местные жители начали организовывать здесь субботники и экологические акции.По словам председатель Самарской региональной общественной организации «Свежий ветер», депутат райсовета Куйбышевского района Юлии Копыловой, идея восстановления сквера была единогласно поддержана жителями.«Сквер не просто зеленый уголок – это история Сухой Самарки, история волжского речного флота. Это первое место, откуда речники уходили в плавание, здесь их провожали и встречали жены. Именно в сквере Речников был сделан первый световой фонтан в Самаре. Когда-то здесь был оздоровительный центр, парк, зона отдыха и благоустроенный пляж. Потом все пришло в запустение, - рассказывает Юля Копылова. - За несколько лет мы добились, чтобы в сквере была сделана тротуарная дорожка, установлены лавочки и калда, проведено освещение. Теперь люди сами поддерживают здесь порядок. Несколько лет назад была установлена клада. Но работа не завершена».Чтобы реализовать идеи по благоустройству сквера «Речников», инициативная группа жителей приняла решение участвовать в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды». Многочисленные заявки по этому объекту уже поданы, проект составлен.«В своем проекте мы предусмотрели восстановление фонтана. Хотим вернуть его первоначальный вид. Установить лавочки и детскую площадку, так как здесь вблизи расположено два детских сада. Теперь самое главное, чтобы 18 марта все дружно пришли и поддержали своим решением сквер Речников», - отметила Юлия Копылова.Напомним, что федеральный проект направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Базовый принцип его реализации – общественное участие.Приоритеты в благоустройстве Самары определяют сами жители путем прямого рейтингового голосования, которое состоится уже 18 марта.Все, кому небезразлично, как развивается и как выглядит родной город, могли принять участие в заявочной кампании, которая завершается 10 февраля.Следующий шаг – публичные дискуссии и открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств. Эти мероприятия на территории каждого внутригородского района Самары будут проходить с середины февраля и до 10 марта.Затем, решающий, этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории - аутсайдеры народного голосования, будут реализованы в последующие годы.«Сейчас уже можно сказать, что реализация проекта привлекает внимание молодежи – школьники, студенты, молодые семьи. Многие предлагают свои инициативы, готовы участвовать в разработке проектов. Это обстоятельство, безусловно, накладывает на органы власти дополнительную ответственность: необходимо постоянно вести диалог с населением, слышать и учитывать каждое мнение», - подчеркнул заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов.Отметим, что в 2017 году благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» преобразилась площадь им. В.В. Куйбышева. А весной 2018 года будут полностью завершены работы по обновлению Струковского сада и IV очереди самарской набережной, сообщает пресс-служба администрации Самары.