Самарские школьники организовали флешмоб в поддержку проекта благоустройства сквера «Речников»
9 февраля 2018 17:56
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«Это наш сквер. Он важен и нужен всем жителям Сухой Самарки. Надо благоустраивать свои родные места, чтобы они стали лучше и комфортнее, чтобы мы ими гордились», - сказала участница флешмоба, ученица 10 Б класса МБОУ «Школа № 55» г.о. Самара, Элина Назарова.
История обновления сквера «Речников» на ул. Флотской началась еще в 2010 году, когда местные жители начали организовывать здесь субботники и экологические акции.
По словам председатель Самарской региональной общественной организации «Свежий ветер», депутат райсовета Куйбышевского района Юлии Копыловой, идея восстановления сквера была единогласно поддержана жителями.
«Сквер не просто зеленый уголок – это история Сухой Самарки, история волжского речного флота. Это первое место, откуда речники уходили в плавание, здесь их провожали и встречали жены. Именно в сквере Речников был сделан первый световой фонтан в Самаре. Когда-то здесь был оздоровительный центр, парк, зона отдыха и благоустроенный пляж. Потом все пришло в запустение, - рассказывает Юля Копылова. - За несколько лет мы добились, чтобы в сквере была сделана тротуарная дорожка, установлены лавочки и калда, проведено освещение. Теперь люди сами поддерживают здесь порядок. Несколько лет назад была установлена клада. Но работа не завершена».
Чтобы реализовать идеи по благоустройству сквера «Речников», инициативная группа жителей приняла решение участвовать в президентском проекте «Формирование комфортной городской среды». Многочисленные заявки по этому объекту уже поданы, проект составлен.
«В своем проекте мы предусмотрели восстановление фонтана. Хотим вернуть его первоначальный вид. Установить лавочки и детскую площадку, так как здесь вблизи расположено два детских сада. Теперь самое главное, чтобы 18 марта все дружно пришли и поддержали своим решением сквер Речников», - отметила Юлия Копылова.
Напомним, что федеральный проект направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Базовый принцип его реализации – общественное участие.
Приоритеты в благоустройстве Самары определяют сами жители путем прямого рейтингового голосования, которое состоится уже 18 марта.
Все, кому небезразлично, как развивается и как выглядит родной город, могли принять участие в заявочной кампании, которая завершается 10 февраля.
Следующий шаг – публичные дискуссии и открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств. Эти мероприятия на территории каждого внутригородского района Самары будут проходить с середины февраля и до 10 марта.
Затем, решающий, этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории - аутсайдеры народного голосования, будут реализованы в последующие годы.
«Сейчас уже можно сказать, что реализация проекта привлекает внимание молодежи – школьники, студенты, молодые семьи. Многие предлагают свои инициативы, готовы участвовать в разработке проектов. Это обстоятельство, безусловно, накладывает на органы власти дополнительную ответственность: необходимо постоянно вести диалог с населением, слышать и учитывать каждое мнение», - подчеркнул заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов.
Отметим, что в 2017 году благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» преобразилась площадь им. В.В. Куйбышева. А весной 2018 года будут полностью завершены работы по обновлению Струковского сада и IV очереди самарской набережной, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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