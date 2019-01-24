Самарские санатории готовы предоставить 617 мест всем потенциально нуждающимся в помощи
24 января 2019 00:58
298
Самарские санатории готовы предоставить 617 мест всем потенциально нуждающимся в помощи, сообщил первый замминистра Минсоцдемографии Самарской области Олег Рубежанский.
Видео здесь.
Видео здесь.
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24 января 2019 01:03
Где их можно получить? Социум
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24 января 2019 00:58Самарские санатории готовы предоставить 617 мест всем потенциально нуждающимся в помощи
Об этом сообщил первый замминистра Минсоцдемографии Самарской области Олег Рубежанский. Социум
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