Самарские рыбаки выловили из Волги сома длиной более двух метров
28 июля 2018 13:37
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Длина сома составляет 2,1 метр.
Фото: samara.kp.ru/соцсети
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