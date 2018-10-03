Самарские росгвардейцы покорили гору Белуха

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Вот уже второй год подряд группа офицеров ОМОН (на транспорте) и СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области, находясь в очередном отпуске, поднимаются на горные вершины нашей страны. В прошлом году сотрудники спецподразделений водрузили флаг Росгвардии на Эльбрусе (высота 5622 м). Подъём офицеры осуществляли с северной стороны, и запомнился он им сильным ветром. В этом году покориться должна была самая высокая вершина Алтая – гора Белуха (высота 4509 м).Несмотря на высоту меньшую, чем у Эльбруса, Белуха имеет более высокую категорию сложности - 3б. Маршрут ее покорения непрост и опасен. Он включает и технические подъёмы по перилам из верёвок (с использованием жумаров и ледорубов), и проход по крутым склонам с рыхлым снегом и широкими трещинами до километра глубиной. Только подход к вершине занимает не менее трёх дней с полным снаряжением.«Наши рюкзаки весили до 35 кг. Во время самого подъёма немного подвела погода: снег с дождем вымочил не только нас самих, но и все вещи в палатке. Однако сложности нас не остановили», - рассказал один из участников восхождения, сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области Александр Р.Во время восхождения офицеры спецподразделений встретились на «Томских стоянках» (базовый лагерь на высоте 3000 м) с легендарным русским путешественником Фёдором Конюховым. Фёдор Филиппович, которому, к слову, уже 67 лет, совершал восхождение с 13-летним сыном. Он с удовольствием сфотографировался с самарскими росгвардейцами, пожелал не только лёгкого маршрута, но и обязательно увидеться снова на одной из вершин мира. Встреча с неутомимым путешественником, признаются офицеры, придала сил. Был получен дополнительный импульс, благодаря которому команда самарских альпинистов успешно выполнила свою задачу, и второй год подряд знамя Росгвардии было развёрнуто на одной из самых прекрасных вершин России.Искреннюю благодарность офицеры выразили своим коллегам из иркутского ОМОН (на транспорте) и ОМОН Горно-Алтайска. Оказанная ими помощь и сделала восхождение возможным. Отдельную благодарность сотрудники Росгвардии выражают проводнику – сотруднику МЧС, спасателю Андрею Лашутину. Его профессионализм помог покорить Белуху максимально быстро и безопасно.У команды офицеров-единомышленников, которые за годы совместной службы стали настоящими друзьями, есть и другие планы – водрузить знамя Росгвардии на вершине семитысячника Памира – Пике Ленина (7134 м), пишет пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото pixabay.com