Самарские росгвардейцы покорили Эльбрус

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В Международный день альпинизма сотрудники Росгвардии Самарской области водрузили флаг силовой структуры на одну из величайших вершин Европы – Эльбрус. Инициатором восхождения стал бывший инструктор по боевой и физической подготовке ОМОН (на транспорте), а ныне ветеран службы, капитан полиции в отставке Андрей Чуркин.В состав команды кроме Андрея Чуркина вошли три действующихсотрудника спецподразделений самарской Росгвардии, а также двое гражданских — инструктор - мастер спорта по пауэрлифтингу и спортсмен-марафонец.10 лет назадкоманда единомышленников занялась альпинизмом и во время своего отпуска начала ходить в горы. Побывали на Алтае, в восточных Саянах, в тайге Бурятии и т. д. Каждый разк походу тщательно готовятся, активно тренируются: бег, велосипед, подъём по лестнице с рюкзаком и в противогазе, чтобы акклиматизация на высоте проходила быстрее и незаметнее, сообщает пресс-группа организации.Для подъёма на гору Эльбрус разработаны два маршрута. Один с юга, второй маршрут — северный, более сложный, где приходиться рассчитывать на свои силы и уровень подготовки. Там ходят фанаты, а не туристы.- В этом году, специально подгадали последний подъём на 5.621 м в ночь с 7 на 8 августа. Восхождение начали примерно в час ночи, чтобы к полудню водрузить на вершине флаг с эмблемой Росгвардии. До 4500 метров шли в одной связке», - рассказывает заместитель командира отряда по кадровой и воспитательной работе ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полицииАлександрРоманюк.На высоте примерно 5000 метров самарских альпинистов настигла буря. Сильный ветер поднимал позёмку, снежная пыль слепила глаза, хотя все были в масках и специальных очках. Как говорят, горы любят тех, кто трезво оценивает свои силы и не подвергает жизнь необоснованному риску.Поэтому команда задумалась, но спускаться, не дойдя до цели, очень не хотелось. Сомнения развело появление на трассе группы иностранных туристов, которых вела девушка-инструктор.На вершине ветер усилился и превратился в настоящую бурю, сносившую всё на своем пути. Потом метеорологи сообщили, что скорость ветра достигала 40 метров в секунду. В итоге, несмотря на непогоду, поставленная задача была выполнена. Флаг с эмблемойРосгвардии установили на вершине Эльбруса и развернули под троекратное «Ура!»