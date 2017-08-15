Самарские росгвардейцы покорили Эльбрус
15 августа 2017 11:18
53
В Международный день альпинизма сотрудники Росгвардии Самарской области водрузили флаг силовой структуры на одну из величайших вершин Европы – Эльбрус. Инициатором восхождения стал бывший инструктор по боевой и физической подготовке ОМОН (на транспорте), а ныне ветеран службы, капитан полиции в отставке Андрей Чуркин.В состав команды кроме Андрея Чуркина вошли три действующихсотрудника спецподразделений самарской Росгвардии, а также двое гражданских — инструктор - мастер спорта по пауэрлифтингу и спортсмен-марафонец.
10 лет назадкоманда единомышленников занялась альпинизмом и во время своего отпуска начала ходить в горы. Побывали на Алтае, в восточных Саянах, в тайге Бурятии и т. д. Каждый разк походу тщательно готовятся, активно тренируются: бег, велосипед, подъём по лестнице с рюкзаком и в противогазе, чтобы акклиматизация на высоте проходила быстрее и незаметнее, сообщает пресс-группа организации.
Для подъёма на гору Эльбрус разработаны два маршрута. Один с юга, второй маршрут — северный, более сложный, где приходиться рассчитывать на свои силы и уровень подготовки. Там ходят фанаты, а не туристы.
- В этом году, специально подгадали последний подъём на 5.621 м в ночь с 7 на 8 августа. Восхождение начали примерно в час ночи, чтобы к полудню водрузить на вершине флаг с эмблемой Росгвардии. До 4500 метров шли в одной связке», - рассказывает заместитель командира отряда по кадровой и воспитательной работе ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полицииАлександрРоманюк.На высоте примерно 5000 метров самарских альпинистов настигла буря. Сильный ветер поднимал позёмку, снежная пыль слепила глаза, хотя все были в масках и специальных очках. Как говорят, горы любят тех, кто трезво оценивает свои силы и не подвергает жизнь необоснованному риску.Поэтому команда задумалась, но спускаться, не дойдя до цели, очень не хотелось. Сомнения развело появление на трассе группы иностранных туристов, которых вела девушка-инструктор.
На вершине ветер усилился и превратился в настоящую бурю, сносившую всё на своем пути. Потом метеорологи сообщили, что скорость ветра достигала 40 метров в секунду. В итоге, несмотря на непогоду, поставленная задача была выполнена. Флаг с эмблемойРосгвардии установили на вершине Эльбруса и развернули под троекратное «Ура!»
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 августа 2017 11:18
Они водрузили флаг силовой структуры на вершину горы. Социум
52
15 августа 2017 09:53
Вдобавок возложена обязанность по уплате неустойки в размере, превышающем 80 тысяч рублей. Социум
93
15 августа 2017 09:30
В частности, дольше всего ищет покупателя продавец комнаты в трёхкомнатной квартире на улице Арбатской Социум
138
Здравоохранение
14 августа 2017 15:28
В программе специализированного курса реабилитации занятия лечебной физкультурой, массаж, консультации психолога, психологические тренинги, информирование... Здравоохранение
145
14 августа 2017 13:12
Специалисты диспансера окажут консультативную помощь врачам района. Здравоохранение
166
11 августа 2017 16:33
В Самарской области сейчас проживают почти 35 тысяч человек с ВИЧ. Здравоохранение
268
Новости медицины
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
202
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
263
2 июля 2017 23:27
Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
216
Туризм
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
288
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
263
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
136
Образование
14 августа 2017 15:57
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но... Образование
179
14 августа 2017 13:37
Мероприятие состоится в Новокуйбышевске. Образование
199
14 августа 2017 10:37Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии
Учредитель вуза обязан будет перевести учащихся в другие высшие учебные заведения. Образование
222
Культура
14 августа 2017 15:13
В число пятидесяти лучших детских школ искусств России вошла муниципальная Детская музыкальная хоровая школа №1 из Самары. Эта старейшая школа Промышленного... Культура
169
11 августа 2017 20:17
Современный мир диктует нам свои новые правила, многое в жизни очень быстро меняется, но все же есть вещи, которые останутся неизменными всегда. Культура
57
11 августа 2017 15:21
Они пройдут в парках Самары и на II очередь набережной реки Волга. Культура
265
Мода
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
113
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
148
31 июля 2017 16:46
Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
130
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
293
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7093
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1348
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5371
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1764
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2796
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
452
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2207
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1990
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1611
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1779
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5592
Мероприятия