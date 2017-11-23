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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские реконструкторы проведут урок истории в музее Парада Памяти

23 ноября 2017 09:28
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Самарские реконструкторы проведут урок истории в музее Парада Памяти. Там состоится проведет торжественное празднование Дня морской пехоты.
Там состоится проведет торжественное празднование Дня морской пехоты.

 27 ноября лицей «Технический» (г. Самара, ул. Рабочая, 19) проведет торжественное празднование Дня морской пехоты.  В этот день музею  Парада Памяти, который находится в лицее «Технический», будет передана копия знамени Краснознаменной Амурской флотилии и подарки от клубов реконструкторов  разных регионов России. Самарские реконструкторы проведут урок истории в музее Парада Памяти.

В праздновании Дня морской пехоты планирует принять участие врио вице-губернатора  Самарской области, ветеран морской пехоты, полковник запаса Александр Фетисов.
Начало мероприятия в 10:00.

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Комментарии



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