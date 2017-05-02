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Самарские приставы раздавали Георгиевские ленточки

2 мая 2017 13:47
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Самарские приставы раздавали Георгиевские ленточки
Акция прошла в минувшую пятницу на городской набережной.

Работники Управления ФССП России по Самарской области поздравили горожан с наступающим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне. Судебные приставы раздали георгиевские ленточки жителям и гостям столицы региона в рамках акции «Георгиевская ленточка».

Ежегодно по всей стране в преддверии 9 мая стартует акция «Георгиевская ленточка», олицетворяющая победу советского народа над фашизмом.

Одна из таких акций состоялась в минувшую пятницу на городской набережной неподалеку от памятника Григорию Засекину. В память о подвиге дедов и прадедов, сокрушивших нацистов в годы Великой Отечественной войны, судебные приставы раздали более 100 георгиевских лент.


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Комментарии



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