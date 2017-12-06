Самарские приставы проведут прием граждан пройдет в День конституции

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12 декабря с 12.00 до 20.00 в Управлении ФССП России по Самарской области и его структурных подразделениях состоится День единого приема граждан.Прием граждан будет проводиться по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.Должностными лицами аппарата и структурных подразделений УФССП России по Самарской области прием граждан и представителей организаций в рамках Дня единого приема граждан будет осуществляться 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 часов по местному времени.Получить справочную информацию можно по телефонам: 8 (846) 263-65-65, (846) 266-38-71.