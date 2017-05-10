Самарские приставы приняли участие в акции «Бессмертный полк»

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Парад Победы на самой большой площади в Европе завершился масштабной акцией «Бессмертный полк». 9 мая с площади имени Куйбышева колонна «Бессмертного полка» двинулась в сторону улицы Полевой, держа в руках фотографии героев Великой Отечественной войны, изо всех сил приближавших Победу. В память об их подвиге под песни военных лет прошли неиссякаемым потоком дети, внуки и правнуки вдоль улиц «запасной» столицы.Среди 45 тысяч человек, прошедших мимо зрительских трибун, были и работники Управления ФССП России по Самарской области. На акцию «Бессмертный полк» они пришли вместе со своими детьми, держа в руках портреты своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны. Начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Александр Яворский нес в колонне портрет своего деда – Шестерина Петра Михайловича.Окончив школу снайперов и Орловское военное училище, Петр Михаилович отправился на фронт. Воевал в составе 372-гострелкового полка. В апреле 1945 года получил контузию и был отправлен в госпиталь, где и пробыл до окончания войны. Награжден Орденом Славы III степени.Ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной работы, Оксана Колетаева, также приняла участие в акции «Бессмертный полк». Вместе со своей дочерью она прошла по улицам города с фотографией участника ВеликойОтечественной войны, военного врача, офицера внутренних войск – Колетаева Павла Евдокимовича.Призванный на фронт в 1942 году, Павел Евдокимович принял участие в боях за Москву. Трижды выходил из окружения вражеских войск. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и медалью «За победу над Японией».Мы живы сегодня благодаря таким людям. Благодаря тем, кто делал все, чтобы приблизить Победу: не жалея себя сражался на фронте и трудился в тылу. Вечная слава тем, кто отстоял свою Родину. Вечная память тем, кто погиб за нее, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.