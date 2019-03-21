Самарские предприятия и организации приняли участие в обучающем семинаре по заполнению форм отчетности в сфере инноваций

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Руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связейотметил важность проведения подобных семинаров:«Проводимый семинар имеет большое значение для понимания сущности инновационного процесса, правильной трактовки категории«инновационная продукция» для целей получения достоверных данных статистической отчетности по форме № 4-инновация. Результатыстатистического обследования являются индикаторами инновационной деятельности организаций и в дальнейшем используются при выработке мер государственной поддержки инновационной деятельности».Мероприятие проведено при поддержке Ассоциации инновационных регионов России, членом которой является Самарская область. С содержательными лекциями и презентациями выступили Дмитрий Хомутский – руководитель Центра инновационного менеджмента Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Роза Семенова – руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России. Основная цель проведения семинара – полное и достоверное отражение процессов и результатов инновационной деятельности в регионе в официальных данных государственного статистического наблюдения, аналитических материалах, рейтингах и оценках.В мероприятии приняли участие представители технических и экономических служб около 30 ведущих предприятий и организаций Самарской области. Представители региональных предприятий получили практические рекомендации и индивидуальные консультации по учету затрат и продукции инновационной деятельности в конкретных разделах отчетной формы № 4-инновация от федеральных спикеров и сотрудников Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. Важность предоставления корректной отчетной информации заключается в том, что агрегированные данные форм статистической отчетности являются индикаторами реального масштаба деятельности в сфере внедрения инноваций, что является основой качественной оценки технологического развития иинвестиционного климата региона, передает пресс-служба облправительства.