Самарские пожарные провели флешмоб «МЧС – за здоровый образ жизни!» в городском парке Дружбы

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Самарские пожарные провели флешмоб «МЧС – за здоровый образ жизни!» в городском парке ДружбыВ 2018 году сотрудники МЧС России - участники флешмоба встали на коньки и продемонстрировали свою спортивную подготовку на льду катка.Кроме сотрудников пожарно-спасательных подразделений и их семей в мероприятии приняли участие представители самарского филиала Всероссийского добровольного пожарного общества и дружина юных пожарных школы № 49. Дружинники вместе с сотрудниками МЧС раздавали памятки по безопасному поведению всем гостям мероприятия.В программе пожарно-спасательного флешмоба самарские пожарные показали мастер-класс по катанию на коньках, игру в хоккей, а все желающие смогли посоревноваться на время в надевании боевой одежды пожарного на скорость. В рамках акции была организована выставка современных образцов пожарно-спасательной техники, где ребята, а также их родители, смогли ознакомиться с пожарным вооружением спецмашин, посидеть в кабине пожарного автомобиля.Подобное мероприятие показывает, что дружный коллектив МЧС может не только выполнять задачи по защите населения, но и активно отдыхать с пользой для дела, сообщает пресс-служба МЧС Самара.Фото: пресс-служба МЧС Самара