Самарские полицейские рассказали школьникам о последствиях использования пиротехнических изделий

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«Безопасны ли игрушки – петарды и прочие хлопушки!» - под таким девизом на днях прошла встреча в одной из школ Кировского района. С учащимися 6 класса встретился инспектор отдела по делам несовершеннолетних УУП и ПДН отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Самаре Борис Волков. Он рассказал, что любовь к так называемым «бомбочкам» чаще всего оборачивается для детей плачевно. Далеко не вся пиротехническая продукция сделана качественно, что подтверждают несчастные случаи при их использовании. «Например, салют неизвестного производства может оставить человека без глаз, а обычная петарда, даже самая маленькая, способна причинить не менее серьезные травмы - рассказал ребятам Борис Александрович, - подобное случилось, с одним из самарских школьников – вашим сверстником, который вместе с другом решил развлечь себя опасной забавой. Результат такой необдуманной «игры» оказался плачевный: петарда взорвалась в руке, и ребенок получил серьезные повреждения».Находясь под впечатлением от услышанного, дети наперебой стали рассказывать случаи из своей жизни. Так, одна из школьниц стала свидетельницей того, как несколько мальчишек шли по улице и разбрасывали подобные «хлопушки», в том числе недалеко от прохожих. Оказалось, подобным образом поступали и некоторые из присутствующих в классе ребят. Им, в свою очередь, Борис Волков заметил, что «последствия такого баловства могут быть разные: если однажды обошлось, то в другой раз подобное может закончиться трагически».Обращаясь к сотруднику полиции, ребята попросили рассказать о том, как действовать в ситуации, когда на их глазах продали ребенку петарды, после чего тот «начал зажигать их и кидать под ноги прохожим» и что делать в случае, если все-таки друг или подруга купили «бомбочку» и во время зажигания, она взорвалась в руке. Получив исчерпывающие ответы, дети пообещали сотруднику полиции быть осторожными и при использовании пиротехнической продукции, сообщает облМВД.