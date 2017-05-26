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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские полицейские обеспечивают охрану правопорядка во время праздника "Последний звонок"

26 мая 2017 12:36
123
Самарские полицейские обеспечивают охрану правопорядка во время праздника
Групповых нарушений порядка не выявлено.

В период с 19 по 26 мая на территории Самарской области проходят мероприятия, посвященные празднованию «Последнего звонка». За это время в них приняли участие около 25 000 учащихся выпускных классов, торжества прошли в 641 образовательном учреждении губернии.

Охрану общественного порядка в ходе проведения мероприятий обеспечивали 645 сотрудников органов внутренних дел и более 250 представителей частных охранных организаций.

Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения праздничных мероприятий не допущено. Сотрудники органов внутренних дел продолжают обеспечивать безопасность в ходе празднования "Последнего звонка", сообщает облМВД.
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