Самарские полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Международного дня труда

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Охрану общественного порядка во время празднований обеспечивали 234 сотрудника органов внутренних дел, 12 сотрудников частных охранных организаций, 70 представителей добровольных народных дружин, более 50 сотрудников Росгвардии.Общественный контроль за обеспечением охраны общественного порядка осуществляли представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и территориальных органов внутренних дел губернии.Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения мероприятий не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.