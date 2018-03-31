Самарские полицейские готовы к обеспечению общественной безопасности во время празднования «Вербного воскресения»

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По предварительной информации, массовые мероприятия будут организованы на территории 113 населенных пунктов Самарской области на 205 культовых объектах РПЦ, в которых примут участие более 21 000 человек. В этот день обеспечивать правопорядок и общественную безопасность непосредственно в местах проведения массовых мероприятий будут более 400 сотрудников органов внутренних дел, 8 - Росгвардии, 143 добровольных народных дружинника, 44 представителя казачества и 3 работника частных охранных организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.