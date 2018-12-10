Самарские поликлиники преображаются в рамках проекта «Бережливая поликлиника»
10 декабря 2018 14:57
190
Напомним, по инициативе министерства здравоохранения Самарской области с 2017 года в регионе реализовывается проект «Бережливая поликлиника». В настоящее время в нем принимает участие более 30 учреждений региона. Каждая поликлиника разработала и представила свой вариант работы. Наиболее удачными были признаны 13 проектов поликлиник губернии, которые прошли публичное обсуждение. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова выделено 63 млн рублей из областного бюджета на их реализацию.
Проект набирает обороты, унифицируются стандартные операционные процедуры, меняются технологические процессы, на сегодняшний день видны положительные результаты его эффективности. За это время многие лечебные учреждения уже применили на практике элементы бережливого производства. Созданы колл-центры, диспетчерские пункты, прошла оптимизация кабинетов профилактики, лаборатории. В первую очередь проект направлен на повышение удовлетворенности жителей условиями комфортного пребывания, сокращением времени на получение медицинской помощи.
Самарские поликлиники преображаются в едином стиле. Он разработан и утвержден специалистами. Тщательно продуманы цвета, шрифт табличек, навигационных стендов. Основная задача брендбука – сделать самарские поликлиники узнаваемыми, удобными для пациентов.
В конце ноября после преобразований начало работу в новых условиях поликлиническое отделение Самарской медико-санитарной части № 2 Промышленного района на ул. Свободы, 77.Самарская МСЧ№2 Промышленного района – крупное лечебное учреждение, в ее структуре – 6 подразделений. В структурном подразделении №1 обслуживается более 30 тысяч жителей.
«В отделении оптимизировали логистику пациентов, разделили их на больных и здоровых. Теперь они обслуживаются в разных крыльях здания, - пояснила главный врач Самарской МСЧ№2 Промышленного района Людмила Чекулдаева. – Мы организовали входную зону для маломобильных граждан, с этой целью установлен пандус с удобными поручнями для передвижения инвалидов-колясочников. Изменена зона регистратуры, созданы условия для комфортного пребывания наших пациентов и самих медицинских регистраторов. Установлены инфоматы, которые помогают нашим пациентам осуществить самозапись к специалистам, получить талоны в отделение профилактики, которые не требуют предварительного осмотра. Оптимизирована навигация. На нашу организацию было выделено 4 млн.100 тысяч рублей. Ремонтные работы продолжались полтора месяца, и 26 ноября мы открылись и заработали в прежнем режиме, но на новых условиях».
«Я пользуюсь услугами медсанчасти с 2006 года, - рассказал пациент Валерий Косарев. – Иной раз приходилось стоять в очереди минут по 20, а-то и побольше, да и записаться к врачу с первого раза через регистратуру было трудно. Я какое-то время не посещал поликлинику, был в отпуске, а когда пришел сюда, был поражен увиденным. Интерьер бесподобный, я думаю, поликлиники на западе, а я был в таких учреждениях в Европе, могут позавидовать таким преобразованиям. Легко записаться к врачу через колл-центр, да и сам коллектив медицинских работников вызывает большое уважение. Я знаю, что они вложили много своего труда и сил, чтобы привести свое учреждение в такой достойный вид», передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 декабря 2018 16:51
В декабре автомобилисты столкнулись с новым видом мошенничества с ОСАГО. Социум
22
10 декабря 2018 16:36
Каждый позвонивший сможет получить информацию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодней продукции, по детскому питанию, а... Социум
42
10 декабря 2018 16:27
Среди получателей – ветераны войн и их родственники, труженики тыла, инвалиды, дети-сироты, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие. Социум
79
Здравоохранение
10 декабря 2018 17:05
В номинации «Секрет успеха – постоянство» - лучшим проектом в области развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов признан... Здравоохранение
2
10 декабря 2018 17:00
Сегодня в пресс-центре газеты «Комсомольская правда Самара» состоялся брифинг, посвященный ситуации с заболеваемостью корью на территории Самарской... Здравоохранение
11
10 декабря 2018 10:58
Всего в проекте участвует 13 учреждений региона. Здравоохранение
190
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
128
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
157
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
214
Туризм
10 декабря 2018 10:30
15% признались, что планируют поехать в другой город или страну. Туризм
147
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2255
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
262
Образование
8 декабря 2018 19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО. Образование
565
7 декабря 2018 11:32
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
248
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
437
Культура
10 декабря 2018 13:18
Он открылся в третий раз. Культура
108
10 декабря 2018 12:53
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
118
8 декабря 2018 22:22
Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты. Культура
840
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
99
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
394
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
649
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
477
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
796
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
727
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
476
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
523
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
832
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1057
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
947
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1339
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1726
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1791
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3001
Мероприятия