Самарские поликлиники преображаются в рамках проекта «Бережливая поликлиника»

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Напомним, по инициативе министерства здравоохранения Самарской области с 2017 года в регионе реализовывается проект «Бережливая поликлиника». В настоящее время в нем принимает участие более 30 учреждений региона. Каждая поликлиника разработала и представила свой вариант работы. Наиболее удачными были признаны 13 проектов поликлиник губернии, которые прошли публичное обсуждение. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова выделено 63 млн рублей из областного бюджета на их реализацию.Проект набирает обороты, унифицируются стандартные операционные процедуры, меняются технологические процессы, на сегодняшний день видны положительные результаты его эффективности. За это время многие лечебные учреждения уже применили на практике элементы бережливого производства. Созданы колл-центры, диспетчерские пункты, прошла оптимизация кабинетов профилактики, лаборатории. В первую очередь проект направлен на повышение удовлетворенности жителей условиями комфортного пребывания, сокращением времени на получение медицинской помощи.Самарские поликлиники преображаются в едином стиле. Он разработан и утвержден специалистами. Тщательно продуманы цвета, шрифт табличек, навигационных стендов. Основная задача брендбука – сделать самарские поликлиники узнаваемыми, удобными для пациентов.В конце ноября после преобразований начало работу в новых условиях поликлиническое отделение Самарской медико-санитарной части № 2 Промышленного района на ул. Свободы, 77.Самарская МСЧ№2 Промышленного района – крупное лечебное учреждение, в ее структуре – 6 подразделений. В структурном подразделении №1 обслуживается более 30 тысяч жителей.«В отделении оптимизировали логистику пациентов, разделили их на больных и здоровых. Теперь они обслуживаются в разных крыльях здания, - пояснила главный врач Самарской МСЧ№2 Промышленного района Людмила Чекулдаева. – Мы организовали входную зону для маломобильных граждан, с этой целью установлен пандус с удобными поручнями для передвижения инвалидов-колясочников. Изменена зона регистратуры, созданы условия для комфортного пребывания наших пациентов и самих медицинских регистраторов. Установлены инфоматы, которые помогают нашим пациентам осуществить самозапись к специалистам, получить талоны в отделение профилактики, которые не требуют предварительного осмотра. Оптимизирована навигация. На нашу организацию было выделено 4 млн.100 тысяч рублей. Ремонтные работы продолжались полтора месяца, и 26 ноября мы открылись и заработали в прежнем режиме, но на новых условиях».«Я пользуюсь услугами медсанчасти с 2006 года, - рассказал пациент Валерий Косарев. – Иной раз приходилось стоять в очереди минут по 20, а-то и побольше, да и записаться к врачу с первого раза через регистратуру было трудно. Я какое-то время не посещал поликлинику, был в отпуске, а когда пришел сюда, был поражен увиденным. Интерьер бесподобный, я думаю, поликлиники на западе, а я был в таких учреждениях в Европе, могут позавидовать таким преобразованиям. Легко записаться к врачу через колл-центр, да и сам коллектив медицинских работников вызывает большое уважение. Я знаю, что они вложили много своего труда и сил, чтобы привести свое учреждение в такой достойный вид», передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО