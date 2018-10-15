Самарские почтальоны начали обучаться доврачебной помощи

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Перед сотрудниками Почты России выступили специалисты центральной районной больницы – кардиолог, невролог и заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением. На занятиях также присутствовали и другие специалисты. Перед началом занятий каждый из почтовых работников мог пройти экспресс-тестирование своего здоровья: померить давление, сдать общий анализ крови и ответить на вопросы специальной анкеты по состоянию здоровья. Подобные анкеты почтальоны будут заполнять со своими клиентами.«Более 30% жителей района мы надеемся охватить реализацией данного проекта», - отметил главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Наиль Нугманов. - Продолжительность жизни во многом зависит от того, насколько население охвачено диспансеризацией, вакцинацией и прочими профилактическими медицинскими акциями. Здесь нужна разъяснительная работа, которую теперь смогут провести почтовые работники».Наталья Саидова, начальник Отрадненского почтамта, в сферу обслуживания которого входит Кинель-Черкасский район, отметила, что отделения почтовой связи часто находятся там же, где и фельдшерско-акушерские пункты. «Если их нет, то жители знают, что рядом есть почтовые работники. Все почтальоны будут обладать навыками первой помощи, наконец, смогут просто передать сигнал о самочувствии клиента в медслужбу», - сказала она.Сами же почтальоны считают, что им не только в работе могут пригодится полученные знания. Ольга Затравкина, мама четверых детей, почтальон ОПС 446350, говорит, что всегда обращает внимание на то, как выглядят и как ведут себя ее подопечные пенсионеры. По словам почтальона, теперь она сможет точно сориентироваться в ситуации, если увидит опасные для жизни признаки в поведении людей.Напомним, Почта России и министерство здравоохранения Самарской области в рамках соглашения запланировали проведение совместных мероприятий, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях. Соглашение было подписано 3 октября текущего года. Оно стало результатом обобщения предложений и решений стратегических сессий, которые проводились по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу не просто развивать социальную сферу в губернии, но и использовать новые технологии, нестандартные подходы, чтобы повысить качество жизни населения, продлить активное долголетие. Особое внимание губернатор призвал оказывать пожилым людям с их проблемами, нуждами, состоянием здоровья.Реализация пунктов соглашения начинается с Кинель-Черкасского района. Это один из самых крупных районов Самарской области – здесь проживает почти 45 тысяч человек, более 10 тысяч из них старше 60 лет, передает пресс-служба облправительства.