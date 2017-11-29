Самарские победители игры "Зарница" поедут на экскурсию в Москву

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1 декабря в музее железнодорожного вокзала г.о. Самара - состоится торжественное чествование победителей региональных соревнований по военно-спортивной игре «Зарница» и отправка их на экскурсию в Москву. В столице для ребят подготовлена программа с посещением Красной и Манежной площадей, Оружейной палаты Московского Кремля, а также обзорная экскурсия по центральным улицам и площадям города.Экскурсионные поездки в города-герои традиционно стали главным призом для победителей игры «Зарница».В 2017 году победителями зимнего и летнего этапов «Зарницы» стала команда «Дозор» школы №108 Промышленного района г.о. Самара.Соревнования по военно-спортивной игре «Зарница» проводятся на территории Самарской области пятый год в рамках регионального проекта «Надежда нации», реализуемого по инициативе Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке Правительства Самарской области и Куйбышевской железной дороги. Ежегодно в соревнованиях принимают участие около 70 тысяч школьников со всего региона.