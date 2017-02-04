Самарские пенсионеры провели митинг против отмены ежемесячных выплат

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Также они протестовали против установления лимита по поездкам по социальной карте. С 1 февраля по ней можно совершить лишь 50 поездок.На митинг, согласованный с городскими властями, собралось несколько сотен человек с плакатами со своими требованиями.Был организовали сбор подписей за возвращение безлимитных поездок по социальным картам.Участники пикета сообщили, что следующий митинг они планируют провести 18 февраля.По итогам сегодняшнего мероприятия они приняли резолюцию, которую направят областным и городским властям.Фото 63.