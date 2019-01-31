Самарские организации приглашаются на совещание по охране труда

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20 февраля 2019 года в 10.00 в выставочном центре «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23А) в рамках XXV международной специализированной выставки-форума «Энергетика» состоится тематическое совещание для руководителей и специалистов по охране труда организаций, расположенных на территории городского округа Самара. Организатором выступает Администрация городского округа Самара. Тема совещания - «Управление профессиональными рисками как часть системы управления охраной труда».Информацию об участниках (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации) необходимо направлять до 15 февраля 2019 года по адресу электронной почты: ohrtrud@samadm.ru или по телефонам 8(846) 332-81-73, 333-45-74, 332-86-01.Участие в совещании и осмотр выставочной экспозиции бесплатное. Начало регистрации участников в 10.30, передает пресс-служба администрации Самары.