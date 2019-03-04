Самарские организации приглашаются к участию в конкурсе «Торговля России»
4 марта 2019 17:16
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Целью конкурса является выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли. Участие в нем могут принять хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и администрации муниципальных образований.
Для этого необходимо заполнить анкету, выбрав подходящую номинацию, приложить фотографии торговых объектов (не менее 10 фотографий высокого качества в электронном виде) и направить их в адрес Министерства в срок до 29 марта 2019 года по адресу электронной почты: torgrussia@minprom.gov.ru.
Конкурс проводится в таких номинациях как:
- «Лучший торговый город»;
- «Лучшая торговая улица»;
- «Лучший нестационарный торговый объект»;
- «Лучшая ярмарка»;
- «Лучший розничный рынок»;
- «Лучший мобильный торговый объект»;
- «Лучший магазин»;
- «Лучший объект фаст-фуда».
По итогам Конкурса предприниматели, региональные и местные органы власти, которые создали условия для успешного развития бизнеса, будут награждены на торжественной церемонии в рамках проведения «Недели российского ритейла».
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, а также заполнить заявку на участие можно на сайте торговляроссии.рф, передает пресс-служба горадминистрации.
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