Самарские организации приглашаются к участию в конкурсе «Торговля России»

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит конкурс «Торговля России».является выявление достижений и лучших практик разноформатной торговли. Участие в нем могут принять хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и администрации муниципальных образований.Для этого необходимо заполнить анкету, выбрав подходящую номинацию, приложить фотографии торговых объектов (не менее 10 фотографий высокого качества в электронном виде) и направить их в адрес Министерства в срок до 29 марта 2019 года по адресу электронной почты: torgrussia@minprom.gov.ru.Конкурс проводится в таких номинациях как:- «Лучший торговый город»;- «Лучшая торговая улица»;- «Лучший нестационарный торговый объект»;- «Лучшая ярмарка»;- «Лучший розничный рынок»;- «Лучший мобильный торговый объект»;- «Лучший магазин»;- «Лучший объект фаст-фуда».По итогам Конкурса предприниматели, региональные и местные органы власти, которые создали условия для успешного развития бизнеса, будут награждены на торжественной церемонии в рамках проведения «Недели российского ритейла».Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, а также заполнить заявку на участие можно на сайте торговляроссии.рф, передает пресс-служба горадминистрации.