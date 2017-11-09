Самарские организации приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»

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Традиционно конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 9 марта 2018 года. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса.Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» (http://www.aetalon.ru/) в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.Возможные вопросы по проведению конкурса, подаче заявок, работе сайта необходимо направлять в Ассоциацию «ЭТАЛОН» по электроннойпочте kot@aetalon.ru или по телефону: 8 (495) 411-09- 98 и департамент условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области по телефону: 263-43- 55, сообщает пресс-служба администрации Самары.