Самарские нейротренажеры ReviVR и ReviMotion получили национальную премию «Надежда на технологии»
6 декабря 2018 16:28
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Форум проводился при поддержке Минпромторга России 4-5 декабря 2018 года. В экспозиции было представлено более 20 российских компаний, работающих в сфере производства технических средств реабилитации, а также создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объем этого рынка эксперты оценивают в 40-80 млрд рублей в год.
На форуме участники обсудили Стратегию развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности. «Самой важной целью Стратегии является увеличение доли отечественных средств реабилитации к 2020 году до 50%. Для ее достижения мы с прошлого года начали осуществлять поддержку новым разработкам и комплексным инвестпроектам по 14 технологическим направлениям. И уже сегодня мы с вами видим первые результаты этой работы, представленные на выставке», - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В рамках деловой программы форума состоялись круглые столы, дискуссионные сессии на тему поддержки технологических разработок, которые решают проблемы людей с инвалидностью.
Директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов также выступил на форуме с докладом, где рассказал об опыте создания изделий для медико-социальной
реабилитации.
«Оценка нашей работы на столь высоком уровне означает, что мы движемся в верном направлении. Индустрия реабилитации с каждым годом будет расти, технологии будут развиваться и трансформироваться. Наша задача – вовремя улавливать тренды и изменения рынка, чтобы создавать востребованные продукты», - прокомментировал Александр Колсанов, передает пресс-служба облправительства.
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