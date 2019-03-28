Самарские команды стали победителями в трех номинациях робототехнического фестиваля PROFEST

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На фестиваль ежегодно собираются лучшие участники научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки. Этот год не стал исключением, борьба разгорелась серьезная.По итогам соревнований самарские ребята заняли первые места в трех номинациях:- номинация «EcoNet 18+» - команда Limbus (СНИУ им. С. П. Королева);- номинация «ИКаР-КЛАССИК» - команда Черно-Белый Космо-Кот (МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара);- номинация «РОБОSkАРТ» - команда К/С (МБОУ Школа №50 г.о. Самара, ЦДТ «Радуга успеха»).Вторые места достались команде «Самарская артель «Бетра и Митрофанов» (Детский сад № 164 «Весточка» Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада») в номинации «ИкаРенок. Инженерная книга»; команде «Черно-Белый Космо-Кот» (МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара) в номинации «ИКаРКЛАССИК», команде «Самара-1» (СНИУ им. С. П. Королева) в номинации «Промышленная автоматизация 2019».Третье место заняли:- команда «Электрон» (ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево) в номинации «РобоКарусель Игра»;- команда «Черно-Белый Космо-Кот» (МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара) в номинации «ИКаР-КЛАССИК»;- команда «Самара-2» (СНИУ им. С. П. Королева) в номинации «Промышленная автоматизация 2019»;- команда «Лунтики» (МБОУ Школа №50 г.о. Самара, ЦДТ «Радуга успеха») в номинации «РОБОSkАРТ».Самарские ребята ежегодно принимают самое активное участие во всевозможных соревнованиях робототехнического направления, программирования. Этому способствует комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. По ряду направлений регионзанимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети