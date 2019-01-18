Самарские команды КВН прошли во II тур Международного фестиваля «КиВиН-2019»

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17 января прошли последние игры первого тура Фестиваля. По его итогам во второй тур вышли команды «Волжане СамГТУ» и«Неваляшка». Именно во втором туре будут определены команды для участия в гала-концерте Фестиваля, который покажут по Первому каналу. Там же выберут команды для участия в телевизионных лигах Международного союза «КВН».Команды «Тронулись», «Антон Палыч» и «Юность» смогли получить повышенный рейтинг Союза КВН. Это значит, что теперь эти команды смогут участвовать в Центральных лигах КВН.Заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев:«Сразу две наши команды получили возможность участия в главных Лигах КВН. Это хороший результат. Он показывает, как качественно и масштабно ведется работа с творческими молодыми людьми в нашем регионе. За это большое спасибо и Сергею Ларионову, руководителю регионального движения КВН, и всей его большой команде. Ребятам хочу пожелать удачи во втором туре. Вся Самарская область за вас болеет и желает «ни пуха, ни пера».Второй тур фестиваля состоится 19 и 20 января. Гала-концерт пройдет 24 января, где и будут названы участники телевизионных Лиг КВН.Самарскую область на Фестивале представляют 8 команд КВН: «Волжане СамГТУ» (СамГТУ), «Взгляд Леонида Каневского» (Самарский университет), «Антон Палыч» (СамГМУ), «Сборная спортфака» (СГСПУ), «Неваляшка» (Самарский университет), «Тронулись» (СамГУПС), «2x2» (Самарский университет), «Юность» г. Отрадный, «Особый случай» (СамГТУ).Напоминаем, что в 2018 году команда КВН «Волжане СамГТУ» прошли в полуфинал Премьер-лиги Международного союза КВН, передает пресс-служба Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области