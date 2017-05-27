Самарские инспекторы ДПС поздравили школьников с последним звонком
27 мая 2017 15:11
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Название для профилактической акции организаторы выбрали тематическое - «Выпускники на страже безопасности». Началось мероприятие со знакомства школьников с начальником отделения по работе с личным составом полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Самаре полковником полиции Михаилом Зефировым. Вопросы уже без пяти минут выпускники задавали разные: спрашивали, насколько сложна служба в полиции, интересовались, каких профессиональных достижений удалось достичь в этом году. Полицейский в своем рассказе особенно отметил офицеров, героически погибших в мирное время при исполнении служебных обязанностей.
В ходе акции сотрудники ГИБДД продемонстрировали участникам акции, как загораются проблесковые маячки на патрульном автомобиле, и объяснили, почему важно быть пристегнутым ремнем безопасности. Затем вместе со стражами порядка учащиеся и педагоги на нерегулируемом пешеходном переходе организовали праздничную фотосессию. Выпускники Ленинского района призвали прохожих-школьников быть примером для юных участников дорожного движения. А сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали встретившимся у перехода подросткам не нарушать Правила дорожного движения и оказывать помощь при переходе проезжей части маленьким пешеходам и престарелым гражданам.
А 25 мая, во время последних звонков, сотрудники Госавтоинспекции организовали площадку по безопасности дорожного движения на Некрасовском спуске. Сотрудники отделения пропаганды БДД вместе со школьниками вырезали светоотражающие элементы для использования на верхней одежде несовершеннолетних, а также на роликах и велосипедах подростков. И, конечно же, в преддверии летних каникул сотрудники полиции еще раз обратились к родителям детей, пожелав им безопасно провести лето, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото ГУ МВД России по Самарской области
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