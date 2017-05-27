Самарские инспекторы ДПС поздравили школьников с последним звонком

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Название для профилактической акции организаторы выбрали тематическое - «Выпускники на страже безопасности». Началось мероприятие со знакомства школьников с начальником отделения по работе с личным составом полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Самаре полковником полиции Михаилом Зефировым. Вопросы уже без пяти минут выпускники задавали разные: спрашивали, насколько сложна служба в полиции, интересовались, каких профессиональных достижений удалось достичь в этом году. Полицейский в своем рассказе особенно отметил офицеров, героически погибших в мирное время при исполнении служебных обязанностей.В ходе акции сотрудники ГИБДД продемонстрировали участникам акции, как загораются проблесковые маячки на патрульном автомобиле, и объяснили, почему важно быть пристегнутым ремнем безопасности. Затем вместе со стражами порядка учащиеся и педагоги на нерегулируемом пешеходном переходе организовали праздничную фотосессию. Выпускники Ленинского района призвали прохожих-школьников быть примером для юных участников дорожного движения. А сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали встретившимся у перехода подросткам не нарушать Правила дорожного движения и оказывать помощь при переходе проезжей части маленьким пешеходам и престарелым гражданам.А 25 мая, во время последних звонков, сотрудники Госавтоинспекции организовали площадку по безопасности дорожного движения на Некрасовском спуске. Сотрудники отделения пропаганды БДД вместе со школьниками вырезали светоотражающие элементы для использования на верхней одежде несовершеннолетних, а также на роликах и велосипедах подростков. И, конечно же, в преддверии летних каникул сотрудники полиции еще раз обратились к родителям детей, пожелав им безопасно провести лето, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области