Самарские энергетики приняли участие в плановых антитеррористических учениях

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Традиционно в рамках подобных учений предпринимаются попытки проникновения специально обученных оперативных групп на режимные объекты региона. К таким стратегически важным объектам относятся ТЭЦ, ГРЭС, котельные и предприятия тепловых сетей, находящиеся в зоне ответственности Самарского филиала «Т Плюс».В этой связи сотрудники Службы безопасности и подрядные охранные организации, задействованные в обеспечении охраны энергообъектов Общества, работали на прошлой неделе в усиленном режиме.В результате совместными усилиями не было допущено чрезвычайных происшествий на территории энергообъектов, а также нарушений пропускного и внутриобъектового режимов и иных случаев незаконного вмешательства в производственную деятельность предприятий Общества, сообщает пресс-служба Самарского филиала «Т Плюс».