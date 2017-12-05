Самарские энергетики предпринимают все меры для скорейшего устранения последствий непогоды

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В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых принимают участие 42 человека и 12 единиц техники. Бригады обеспечены всеми необходимыми материалами и оборудованием. Несмотря на сильный снегопад и усиливающийся ветер, работы ведутся непрерывно. В помощь районам, пострадавшим от непогоды, направлены дополнительные бригады из других районов электросетей.В результате напряженного труда энергетиков часть оборудования уже введена в работу. В зоне отключения находится ряд социально-значимых объектов, ведутся работы по их подключению по временным схемам или с помощью резервных источников электроснабжения.Налажено тесное взаимодействие с ГУ МЧС России по Самарской области, органами местного самоуправления, единой дежурно-диспетчерской службой.Энергетики делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение пострадавших населенных пунктов до конца дня.Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам. В случае обрывов проводов в целях скорейшего восстановления электроснабжения необходимо сообщить по телефонам горячей линии 8 800 775 16 42 или 8 (846) 339-35- 74, сообщает пресс-служба "Самарских распределительных сетей"