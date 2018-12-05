Самарские эксперты ОНФ подвели итоги работы проекта «За честные закупки» за пять лет

118

Одним из приоритетных направлений деятельности регионального отделения ОНФ является борьба с коррупцией и расточительством в рамках проекта Народного фронта «За честные закупки». Так, начатая общественниками в регионе работа по выявлению картельных сговоров еще в 2015 г. стала одной из основных тем в работе проекта в 2017 г.: по Самарской областивскрыто и признано четыре картельных сговора на сумму более 11 млрд руб. Активистам проекта ОНФ «За честные закупки» удалось сэкономить бюджетам всех уровней в регионе, добившись наиболее эффективного использования бюджетных средств, более 4,3 млрд руб.«Проведена огромная работа по организации взаимодействия со всеми заинтересованными ведомствами, осуществляющими свою деятельность на антикоррупционном треке. Мы встретились с руководителями всех структур и совместно с прокуратурой области, правоохранительными, антимонопольными и иными уполномоченными органами добились подписания регламентавзаимодействия по выявлению и противодействию картелям. Выстроенное взаимодействие с прокурором области очень плодотворно влияет на все аспекты взаимодействия регионального отделения и прокуратуры», – рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин.«Президент России Владимир Путин четко обозначил основные задачи Движения еще в момент образования ОНФ: общественный контроль за исполнением законодательства, борьбой с коррупцией, неэффективным использованием бюджетных средств, улучшением жизни граждан. И еще раз он напомнил об этом на съезде Общероссийского народного фронта 29 ноября,говоря о закупках дорогостоящего медицинского оборудования, которое приобретается порой только для получения кем-то процентов от сделок, а не для оказания реальной помощи. В регионе сделано много в рамках работы антикоррупционного проекта, но на достигнутом останавливаться не планируем», – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Виктор Сойфер.В съезде Общероссийского народного фронта, который состоялся 29 ноября в Москве, приняли участие более 4 тыс. человек со всей страны. Основным вопросом мероприятия стали приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. Также Общероссийскийнародный фронт презентовал разработанное в ОНФ мобильное приложение «Народный контроль». Благодаря ему каждый житель страны сможет стать активистом и даже экспертом ОНФ. Скачав на телефон это приложение, пользователи смогут проследить, как выполняется «майский указ» главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов, и принять непосредственное участие в этой работе.По итогам заседания регионального штаба эксперты ОНФ приняли решение о подготовке общественных предложений по итогам 2018 г. для передачи их в адрес губернатора Самарской области на региональной конференции Движения, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.