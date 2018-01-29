Самарские эксперты ОНФ оценили безопасность пребывания детей в школах и детсадах города

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«В этом году в работе проекта ОНФ «Народная оценка качества» мы уделяем особое внимание общественному контролю за сферой образования – школам и детским садам. Прежде всего, это вопросы безопасного пребывания детей в них: как организована охрана школ и безопасность прилегающей территории», – уточнил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.Член самарского штаба ОНФ, руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» Вадим Чумак считает, что при возникновении нештатной ситуации в детском учреждении очень важно, чтобы каждый участник знал четко, что должен делать и как себя вести, будь то ребенок или взрослый человек. «Профилактическая работа очень важна, она позволяет избежать отягчающих факторов. А внешний взгляд общественности, порой, позволяет подсказать какие-то решения, которые педагоги не заметили вовремя. Наша общая задача – объединить усилия во имя сохранения жизни и здоровья детей», – пояснил Чумак.Участники рейда согласились с тем, что вопросы безопасности детей – это общая задача всех, кто причастен к организации учебного процесса, развивающих программ, досуга детей, их свободного времени, а также занятий спортом и обеспечения санитарно-гигиенических условий.Представитель родительской общественности, многодетная мама Мария Комкова, трое детей которой учатся в лицее «Созвездие» №131, отметила удовлетворительное санитарное состояние данного образовательного учреждения, и что она спокойна за пребывание детей в лицее. Она положительно оценила тот факт, что здание лицея оборудовано в соответствии с современными требованиями всем необходимым, чтобы организовать инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Входная группа имеет удобный пандус, а специализированная санитарная зона с поручнями и раковиной расположена на первом этаже.Отдельное внимание эксперты ОНФ обратили на состояние спортивных залов, состояние тренажеров, спортинвентаря, освещенность и температурный режим помещений. Порадовало общественников и современное оборудование спортивных раздевалок для школьников.Сопредседатель регионального штаба Народного фронта отметил, что мониторинг безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» продолжится в других муниципальных образования региона – Тольятти, Сызрани и Жигулевске, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ