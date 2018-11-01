Самарские эксперты ОНФ в Жигулевске выявили недочеты в качестве выполнения муниципальных контрактов

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Основные претензии жители высказали по адресам: ул. Репина, д. 5, 6, ул. Пролетарская, д. 5, ул. Морквашинская, д. 53, 55, ул. Шевченко, д. 5, и ул. Никитина, д. 20, 22. Эти дворы благоустраивали в 2017 г., везде качество крайне низкое. В частности, некачественно облицована лестница – ступени выложены плиткой, а боковины «голые», образовалась просадка асфальта. Масса замечаний – по качеству асфальтового покрытия и установке бордюрного камня: зазоры между блоками, отклонение от уровня, заваливание.По указанным адресам работы выполнял один подрядчик – ООО «Автодорстрой». Администрация сообщила, что претензии по итогам работ за 2017 г. в летний сезон 2018 г. не были устранены, и более того, подрядчик отказывается устранять недоделки, ссылаясь на «сторонние силы» либо не соглашаясь с претензиями жителей.«Мы вынуждены говорить о недобросовестном подрядчике, который обязан переделать все зафиксированные некачественные участки. Мы предложили администрации на будущий период при заключении контракта на благоустройство исключить данную организацию из списка потенциальных подрядчиков. Будем следить, чтобы эта организация не получала подряды ни в Жигулевске, ни в других муниципалитетах», – пояснила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Самарской области Екатерина Гудзима.По словам координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Павла Жбанова, факты некачественных работ по благоустройству городских пространств, к сожалению, многочисленны и характерны не только для Самарской области, но для значительной части других субъектов РФ. Эта проблема носит системный характер.«В этой связи видится абсолютно обоснованным создание системы претенциозной работы при реализации программ формирования комфортной городской среды. Эта система должна включать в себя не только гарантийные обязательства подрядных организаций, но и систему штрафов и санкций за нарушение сроков выполнения работ, технологий и культуры выполняемых работ. Повторюсь, это должна быть система, предполагающая не постфактум претензий к подрядчику, а претенциозная работа, не допускающая столь глобальной безалаберности подрядных организаций, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Именно в этом проекте «от любви до ненависти к муниципальной власти – два метра недоделанной дороги». Свои системные предложения по обеспечению качества работ по проекту «Формирование комфортной городской среды» мы направим в Минстрой России», – сказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Павел Жбанов.По объектам благоустройства за 2018 г. ситуация лучше – здесь более высокое качество работ и жители довольны. Замечания были высказаны лишь по объектам на ул. Репина, д. 9, и ул. Энергетиков, д. 11. Жители сообщили, что новый тротуар начинает крошиться, лавочки установлены криво, камни с территории детской площадки после ремонта не вывезены. В данном случае подрядчик с доводами экспертов согласился и пообещал устранить все замечания.Эксперты ОНФ совместно с муниципалитетом составили «дорожную карту» устранения замечаний по всем адресам, вошедшим в мониторинг, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ