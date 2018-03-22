Самарские двигатели ОДК вывели на орбиту пилотируемый космический корабль

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Произведенные на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации двигатели РД-107А/РД-108А обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08».Сегодня в 20:44 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08», который вывела на орбиту ракета-носитель (РН) «Союз-ФГ» (производитель – АО «РКЦ «Прогресс»). Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.Экипаж корабля – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Это 55-я долговременная экспедиция к МКС. 23 марта планируется стыковка корабля со станцией.Данный старт стал первым пилотируемым пуском в этом году.