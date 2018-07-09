Самарские доноры отметили День семьи, любви и верности

100

Праздник был наполнен весельем, задором, счастливыми улыбками доноров и их детей.По итогам дня кровь сдали 123 человека.В рамках мероприятия проводился мастер-класс, где каждый желающий мог проявить креатив и расписать пряник в виде донорской капли.Помимо этого, было организовано донорское древо. Доноры и их дети с задором приклеивали свои жизненные лепестки к его ветвям, и к концу праздника оно преобразилось.Также все доноры и их дети получили подарки от службы крови. Причем, на этот раз масштаб презента напрямую зависел от величины семьи, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО