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Новости /  Общество /  Социум  

Самарские автолюбители устроили митинг против штрафов за встречку

24 августа 2017 16:33
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Непосредственно перед поворотом расположена остановка общественного транспорта и при повороте налево водители вынуждены выезжать на полосу встречного движения. Нарушение и фиксируют камеры ГИБДД. Штраф за за такое нарушение – 5000 рублей. Автомобилисты сч
23 августа в Самаре у здания центра фиксации нарушений ПДД на Красноармейской, 135 собралось больше сотни автомобилистов, сообщает 63.ru. причиной послужили предписания и штрафы, которые, по мнению водителей, им назначили несправедливо.

«Письма счастья» водители Куйбышевского района начали получать с конца июля за одно и то же нарушение ПДД – выезд на на встречную полосу на пересечении Пугачевского тракта и улицы Фасадной.

По словам автолюбителей  "штрафная линия на кольце Бакинской, Пугачевского тракта и Фасадной препятствует выезду", и они собрались, чтобы выяснить, по правилам ли это нарушение или нет.

Непосредственно перед поворотом расположена остановка общественного транспорта и при повороте налево водители вынуждены выезжать на полосу встречного движения. Нарушение и фиксируют камеры ГИБДД. Штраф за за такое нарушение – 5000 рублей. Автомобилисты считают, что разметку нанесли незаконно, и отказываются платить.

Сотрудники ГИБДД выехали на спорное место, чтобы поговорить с автомобилистами.

– Для нас эта ситуация неожиданная. Комплекс на данном перекрестке начал работать 22 июля. Там сплошная линия разметки, которая не выходит за линию пересечения, – прокомментировал Юрий Некрасов.

По его словам, данный перекресток реально проехать без нарушения правил. Для сотрудники ГИБДД провели открытый урок правил дорожного движения для всех собравшихся. 

Инспектор объяснил наглядно, как надо пересекать перекресток. Патрульная машина дважды проехала проблемный участок, но, чтобы избежать выезда на встречную полосу, пришлось делать более резкие повороты. Автолюбители же несколько раз при полицейских выехали на "встречку".

Недавно поступила информация, что на перекрестке сплошная линия превратилась в пунктир. По словам автолюбителей, это привело к исчезновению «писем счастья». Сотрудники ГАИ выясняют, кто это сделал.

Ранее жители уже обращались в департамент городского хозяйства. Там им дали документы, подтверждающие незаконность разметки.

В конце митинга сотрудники ГАИ ответили на вопросы горожан, а  автомобилисты начали собирать подписи на обращениях к руководству ГИБДД.

Уже удалось собрать более 150 подписей.



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Комментарии



Социум
24 августа 2017  16:33
Непосредственно перед поворотом расположена остановка общественного транспорта и при повороте налево водители вынуждены выезжать на полосу встречного движения. Нарушение и фиксируют камеры ГИБДД. Штраф за за такое нарушение – 5000 рублей. Автомобилисты сч
Самарские автолюбители устроили митинг против штрафов за встречку
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