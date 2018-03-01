Самарские активисты регионального отделения ОНФ вместе с лицеистами проведут акцию «Моя семья - мои истоки»

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В рамках акции дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками составят свое «родовое дерево» и запишут истории своихпредков в семейный альбом. Акция поможет школьникам понять себя и своих близких, осознать ответственность за судьбу своего рода и семьи.«Каждый человек должен знать историю происхождения своей семьи. Акция посвящена составлению родословной семьи на основании бесед с родными и семейного фотоархива. В Самаре много семей с прекрасными традициями педагогических династий, врачебных, инженерных. Многие семьи бережно хранят истории о героических подвигах предков на фронтах Великой Отечественной войны. Также данная акция – повод в канун Международного женского дня напомнить юному поколению о роли матери в семье, каждому из нас заглянуть в документы семейного архива и почувствовать ответственность за то, что мы продолжаем дело предыдущих поколений», - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский, сообщает пресс-служба администрации Самары.