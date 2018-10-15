Самарские активисты и Молодежка ОНФ вместе с волонтерами провели субботник в помещении Студии инклюзивного творчества

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Член регионального штаба ОНФ, руководитель Студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова рассказала, что общественники обратились за помощью к волонтерам и решили организовать субботник, чтобы подготовить помещение к проведению собственно ремонта помещения, которое муниципалитет города Самары выделил на условиях безвозмездной аренды для организации стационарной инклюзивной Студии.«Получение отдельного помещения для коллектива единомышленников, нацеленных на творческое развитие людей с инвалидностью, это большая удача. Мы сможем принять больше ребят и их родителей, которые имеют проблемы со здоровьем, но желают заниматься творчеством, развиваться, и они ориентированы на реабилитацию. Для того, чтобы Студия начала работать полноценно, организуя работу танцевальной, театральной, вокальной студии и психологической лаборатории, в помещении необходимо провести ремонт. В Год волонтера мы решили воспользоваться помощью энтузиастов и организовать субботник», - считает Екатерина Сизова.Активисты и волонтеры убирали демонтированные строительные конструкции, собирали строительный мусор в мешки, выполняли все работы, не требующие специальной подготовки, но необходимые для начала чистовой ремонтной работы и обустройства помещения под Студию.«Студия существует не первый год, но раньше у нее не было своего здания и занятия проводились в библиотеках, школах, дворцах культуры. В Год волонтера мы продолжаем эстафету добрых дел и своим личным участием стараемся помочь привести в порядок и подготовить к открытию Студию, которую очень ждут ее постоянные посетители», - пояснил участник самарской команды «Молодежка ОНФ» Михаил Дубасов.Сегодня Студия инклюзивного творчества реализует 8 направлений работы по реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Она объединяет любителей инклюзивного танца и театр родителей детей-инвалидов, вокальное направление практикует дыхательные упражнения, укрепление мышечного корсета, постановку академического голоса, в то время как «шумовой оркестр» помогают развивать слух и чувство ритма, а психологическая лаборатория проводит тренинги на понимание инвалидности и привлечение молодежи без таковой к совместному творчеству с нашими участниками, заметила Сизова.Член регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима также приняла участие в субботнике и сообщила, что с помощью волонтеров и привлечения энтузиастов на добровольной основе в здании на площади 180 кв.м уже удалось наладить отопление, электроснабжение, но предстоит еще большой объем работ - монтаж пожарной сигнализации и собственно ремонт силами специалистов. Общими усилиями открытие Студии произойдет в более короткие сроки, и это будет большой праздник для города в целом, уверена Гудзима.Напомним, весной нынешнего года участники самарской команды «Молодежки ОНФ» помогали в проведении инклюзивного бала, который ежегодно в Самаре организуют Екатерина Сизовой и Алексей Транцев, члена Центрального штаба ОНФ, директора Инклюзивного клуба добровольцев. «С самого начала я поддержал развитие танцевального направления в реабилитации людей с ограниченными возможностями, и инклюзивный бал стал такой объединяющей площадкой. Сегодня Студия инклюзивного творчества – яркий пример успешной практики в регионе, когда, помимо танцевальной студии, Екатерина Сизова успешно развивает новые направления реабилитации людей разных возрастов и с разным статусом здоровья. Важно использовать инициативу волонтеров, чтобы поднять уровень инклюзии в нашем регионе на новый уровень», - считает Транцев.Активисты продолжат организацию добрых дел в рамках Года волонтерства и добровольчества, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.