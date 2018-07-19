Самарские активисты ОНФ выступают за сохранение водно-спортивной базы по академической гребле в Сызрани

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Активисты ОНФ обратились к администрации Сызрани с предложением изыскать средства на приобретение специального оборудования для расчистки пруда и береговой полосы, чтобы у сызранских специалистов была возможность самостоятельно расширять площадь водной поверхности.Для того чтобы этот вид спорта развивался, дополнительно эксперты ОНФ направят в региональные органы власти общественное предложение предусмотреть выделение финансовых средств на реализацию существующей госпрограммы и в полном объеме реализовать все предусмотренные в ней мероприятия по очистке водоема.«Президент, лидер Народного фронта Владимир Путин не раз подчеркивал, что развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считается одним из важнейших приоритетов государственной политики. Важно сохранить возможность для начинающих сызранских спортсменов заниматься любимым спортом», – сказал член регионального штаба ОНФ, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, мастер спорта по гиревому двоеборью, кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою Сергей Мирошниченко.Ранее юные спортсмены и тренеры обратились в региональное отделение ОНФ. Они просили помочь в очистке пруда, который находится рядом со спортивной школой, так как искусственный водоем, где они тренируются, зарастает тиной и акватория постепенно сужается. «Это значит, что заметно уменьшилась пропускная способность водоема, а значит, существенно сократилось и количество одновременно занимающихся спортсменов», – пояснил старший тренер спортивной школы олимпийского резерва Сергей Симонов.Эксперты ОНФ выяснили, что пруд не чистили почти 40 лет, в настоящее время он зарастает камышом. Если не принять никаких мер, то через несколько лет спортсменам запретят выходить на воду, что повлечет за собой закрытие секции. Сейчас здесь занимается около сотни гребцов в возрасте до 20 лет под руководством четырех тренеров.На проблему заиливания дна пруда и необходимость проведения работ по расчистке водоема за последние 10 лет сызранская общественность неоднократно обращала внимание властей разного уровня. Однако в мае 2018 г. департамент природопользования сообщил обеспокоенным гражданам, что предусмотренные в рамках госпрограммы по очистке поверхностных водных объектов на территории Самарской области в 2018-2020 гг. средства не выделены.Родители и спортсмены обеспокоены тем, что бесплатная спортивная секция с почти полувековой историей может закрыться, а на ее месте может появиться очередной фитнес-центр. «Родители, написавшие обращения, сами бывшие спортсмены и хорошо представляют проблему. И они правы в своих опасениях, что Сызрань может действительно лишиться гребного спорта», – считает Сергей Мирошниченко.Представитель ОНФ подчеркнул, насколько важно сохранить секцию гребли, дать ей новый импульс и гордиться достижениями сызранских спортсменов, которые в 2016 г. завоевали золото первенства России по академической гребле.«Не стоит забывать и тот факт, что водно-гребная база находится в акватории пруда Сызранской ГЭС, которая является памятником истории и архитектуры, первой станцией мощной гидроэнергетики Поволжья. Место уникально тем, что позволяет устраивать дистанцию в 2 км на тихой воде в любую погоду», – резюмировал Мирошниченко.Свою позицию по ситуации со спортивной базой академической гребли выразила руководитель департамента ПФО и УФО Центрального исполнительного комитета ОНФ Светлана Галактионова: «Мы видим в этой ситуации проблемы горизонтальных коммуникаций и межведомственного взаимодействия. Двум министерствам - спорта и природопользования- следует объединить усилия и привести пруд в соответствие с требованиями для занятий спортсменов. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в мае прошлого года президент четко обозначил, что мы должны обеспечить конкурентоспособность всего российского спорта, сохранить позиции лидеров по очень многим направлениям. Для этого прежде всего необходимо обеспечить непрерывность подготовки спортивного резерва: от секций в школах до спортивных вузов, от дворовых команд до сборных страны», передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.