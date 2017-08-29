Самарские активисты ОНФ проверят состояние пешеходных переходов около школ

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Так, родительскую общественность взволновало, что дорогу рядом со школой №73 на улице Майской в городе Самаре начали ремонтировать еще вначале лета. По состоянию на 29 августа дорога не отремонтирована, дорожная разметка и знаки отсутствуют, сообщают активисты.«Активисты ОНФ ежегодно проводят мониторинг безопасности пешеходных переходов вблизи школ. Нарушения, выявленные активистами в прошлом году и раньше, по наличию дорожной разметки, пешеходных переходов, знаков, ограждений и светофоров вблизи общеобразовательных учреждений, в основном устранены. Так, на улице Лукачева рядом со школой №58 и на Радонежской у школы №29 появилась нормативная разметка. В этом году мы проверяем те адреса, которые в поле зрения активистов еще не попадали», - пояснил цель акции «Дорога в школу» сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.В выездном мониторинге примут участие представители администрации города Самары, представителя ГИБДД, эксперты, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.