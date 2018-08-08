Самарские активисты ОНФ провели контрольный рейд по ликвидации свалки в поселке Шмидта
8 августа 2018 14:43
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Ранее эксперты ОНФ выявили, что утилизация снега на площади 5 тыс. кв. м на улице Халтурина в поселке, которую осуществляют частные лица без оформления договорных обязательств, является незаконной, рассказал член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук.
Общественники направили обращение в прокуратуру, которая установила, что земельный участок принадлежит частному лицу и отнесен к категории «земли населенных пунктов», не огорожен от доступа посторонних и используется для размещения строительных и бытовых отходов. По сигналу ОНФ прокуратура выявила факты нарушения земельного законодательства в поселке Лейтенанта Шмидта Самары и выписала предписание по ликвидации свалки.
«Вместе с надзорными органами мы проверили, как выполняется предписание, убедились, что площадка очищена от бытовых и строительных отходов, они вывозятся. Территория складирования снежных масс сейчас обрабатывается, проведено обвалование земли», – уточнил Барсук.
Представители природоохранной прокуратуры, в свою очередь, сообщили общественности, что направили в Росреестр запрос о назначении данного участка и его границах.
В ходе инспекции на территории снежного полигона эксперты обсудили вопрос о том, что на законодательном уровне отсутствует четкое определение, каким должен быть снежный полигон, его характеристики. «Представители Роспотребнадзора обозначили проблему, что на сегодняшний день нет такого понятия как «снежный полигон» в нормативных документах, нет регламента. Это осложняет и проведение проверок, и предъявление требований к нарушителям. Всем понятно, что размещение свалки и снежного полигона вблизи реки небезопасно для окружающей среды, но отсутствие регламента деятельности ставит в тупик надзорные органы», – пояснил член регионального штаба ОНФ.
По словам экспертов, соответствующая региональная практика принятия нормативных документов существует лишь в двух субъектах РФ, которые определяют порядок работы для данных объектов с соблюдением природоохранного законодательства.
Общественники намерены выйти с инициативой в региональный парламент о разработке и принятии регламента деятельности снежных полигонов на территории Самарской области депутатами губернской думы.
«Необходимо определиться с самим понятием «снежный полигон», прописать требования к местам складирования снега, чтобы их можно было назвать полигонами. В конечном счете, наша главная задача – не допустить попадания талых вод в поверхностные и подземные горизонты, чтобы избежать попадания вредных веществ в водные источники», – подчеркнул Барсук.
Ситуация в поселке Лейтенанта Шмидта Самары остается на контроле активистов регионального отделения ОНФ, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
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