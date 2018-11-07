Самарские активисты ОНФ проведут на Авиакоре акцию по профориентации школьников «Неделя в профессии»

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Основная сфера деятельности завода — строительство, ремонт, модернизация, техническое обслуживание и поставка запчастей для самолётов Ту-154, Ту-95 и Ан-140. Завод относится к числу предприятий России, которые обладают опытом в области серийного производства гражданских и военных самолётов из деталей, узлов и агрегатов собственного производства.Цели акции Народного фронта: показать школьникам работу современного предприятия изнутри, сформировать у детей целостное представление о технологическом цикле производства продукции, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, способствовать ранней профориентации на занятость в промышленности и других приоритетных сферах экономики.Член регионального штаба ОНФ в Самарской области, выпускник Куйбышевского авиационного института по специальности инженер поэксплуатации летательных аппаратов и двигателей Валерий Барсук выразил уверенность, что впечатления от экскурсии на промышленный гигант останутся у ребят на всю жизнь, а для кого-то возможно станут стимулом получить профессию авиационного инженера, техника и прийти на предприятие уже специалистом, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети